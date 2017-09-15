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Лавринович: Я найбільш легкодоступна мішень

П'ятниця, 15 вересня 2017, 15:57

Екс-міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що справою проти нього і екс-президента Віктора Януковича про "конституційний переворот" 2010 року силовики хочуть показати суспільству, що боротьба зі старим злочинним режимом триває.  

Про це він сказав після того, як суд Печерський районний суд Києва арештував його на два місяці.

Говорячи про причини зацікавлення правоохоронцями його особою, він сказав:

"Треба було переключити увагу суспільства і створити враження, що йде ефективна боротьба з злочинністю в Україні і що попередній злочинний режим таки в Україні реально переслідується, а не ведуться перемовини".

Лавринович назвав себе "найбільш легкодоступною мішенню".

"Я жодного разу ніколи не робив нічого, що б суперечило закону, чи рішенню тих органів, які до мене висували чергові претензії… Це реалії сучасного українського життя, які треба сприймати такими, які вони є. Це, звичайно, не значить, що не треба протидіяти цьому", - сказав він.     

ГПУ звинувачує екс-президента Віктора Януковича і Лавриновича у тому, що вони в 2010 році без рішення Верховної Ради змінили Конституцію, повернувши її текст в редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту й уряду.

Українська правда

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Теми: ЛавриновичсудКонституція
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