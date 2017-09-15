Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавринович: Я наиболее легкодоступная мишень

Пятница, 15 сентября 2017, 15:57

Экс-министр юстиции Александр Лавринович считает, что делом против него и экс-президента Виктора Януковича о "конституционном перевороте" в 2010 году силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается.

Об этом он сказал после того, как суд Печерский районный суд Киева арестовал его на два месяца.

Говоря о причинах интереса правоохранительных органов к его личности, он сказал:

"Надо было переключить внимание общества и создать впечатление, что идет эффективная борьба с преступностью в Украине и предыдущий преступный режим таки в Украине реально преследуется, а не ведутся переговоры".

Лавринович назвал себя "наиболее легкодоступной мишенью".

"Я ни разу никогда не делал ничего, что бы противоречило закону, или решению тех органов, которые ко мне выдвигали очередные претензии... Это реалии современной украинской жизни, которые надо воспринимать такими, какие они есть. Это, конечно, не значит, что не надо противодействовать этому", - сказал он.

ГПУ обвиняет экс-президента Виктора Януковича и Лавриновича в том, что они в 2010 году без решения Верховной Рады изменили Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 года, расширило полномочия за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛавриновичсудКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Лавринович
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
"Харьковские соглашения": двум экс-министрам объявлено подозрение в госизмене
Лавриновичу зачитали обвинение, он его не понимает
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: