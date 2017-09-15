МЗС протестує через недопуск до Гриба українських лікарів

Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв’язку з недопуском російською стороною українських лікарів до незаконно утримуваного громадянина України Павла Гриба.

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у п’ятницю ввечері.

У МЗС нагадали, що 11 вересня 2017 року Європейський суд з прав людини надав РФ термін до 25 вересня 2017 року повідомити Суд про актуальний стан здоров'я Гриба та про рекомендовані йому лікарські препарати.

"Враховуючи критичний стан здоров’я Гриба, Міністерство вимагає від російської сторони невідкладно надати можливість провести обстеження затриманого українськими лікарями, які готові терміново прибути до місця його тримання", - зазначається у заяві.

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим громадянином України Грибом та посилити політичний і дипломатичний тиск на Російську Федерацію задля його звільнення", - додали дипломати.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня в Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди у цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

В Білорусі не визнають своєї причетності до викрадення хлопця і обурюються через вислови українського МЗС про небезпеку для українців в Білорусі.

За офіційною інформацією, з 25 серпня він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тероризмі.

До нього тривалий час не пускали адвоката та українських консулів. Але за попередньою домовленістю українські представники посольства мають зустрітися з ним 18 вересня.

Українська правда