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МИД протестует из-за недопуска к Грибу украинских врачей

Пятница, 15 сентября 2017, 22:38

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с недопуском российской стороной украинских врачей к незаконно удерживаемому гражданину Украины Павлу Грибу.

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу вечером.

В МИД напомнили, что 11 сентября 2017 года Европейский суд по правам человека предоставил РФ срок до 25 сентября 2017 года сообщить Суду об актуальном состоянии здоровья Гриба и о рекомендуемых ему лекарственных препаратах.

"Учитывая критическое состояние здоровья Гриба, Министерство требует от российской стороны безотлагательно предоставить возможность провести обследование задержанного украинскими врачами, которые готовы срочно прибыть к месту его содержания", - отмечается в заявлении.

"Призываем международное сообщество осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным гражданином Украины Грибом и усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию для его освобождения", - добавили дипломаты.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

В Беларуси не признают своей причастности к похищению парня и негодуют из-за высказывания украинского МИД об опасности, которую несут для украинцев поездки в ​​Беларусь.

По официальной информации, с 25 августа он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

К нему долго не пускали адвоката и украинских консулов. Но по предварительной договоренности украинские представители посольства должны встретиться с ним 18 сентября.

Украинская правда

Темы: МИДРосcияполитзаключенные
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