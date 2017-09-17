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Фігуранта "справи українських диверсантів" посадили в карцер

Неділя, 17 вересня 2017, 16:54
Фігуранта справи українських диверсантів посадили в карцер

У Криму окупанти посадили в карцер фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея "за порушення режиму перебування в СІЗО".

Про це повідомила дружина Захтея Оксана, пише "Крим. Реалії".

За її словами, Захтея відправили у карцер на дві доби. 

"Його посадили за порушення режиму: то він не те сказав, то не так встав до стінки. Днями йому принесли повідомлення, що садять на дві доби в карцер він підписав і ввечері 16 серпня його забрали ", - розповіла Оксана Захтей. 

Вона також повідомила, що остаточний вирок чоловікові очікується в кінці жовтня - початку листопада.

Як відомо, Захтея було затримано в ніч на 7 серпня 2016 року разом з іншими "диверсантами", які, за заявою ФСБ РФ, "готували теракти у Криму". Затриманих утримували в московському СІЗО Лефортово, згодом повернули до анексованого Крима. 

Проти Захтея  порушили кримінальну справу за статтею 324 КК Росії за звинуваченням у незаконному отриманні російського паспорта. Таким чином, його російські документи визнані недійсними і він залишається громадянином України.

Захтей заявляв про тортури з боку співробітників ФСБ. Він стверджував, що його били. Також про тортури повідомляв і інший фігурант цієї справи Євген Панов.

11 липня Андрій Захтей визнав свою провину і уклав досудову угоду зі слідством. Він також відмовився від послуг адвоката.

Теми: КриманексіяРосіясуд
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