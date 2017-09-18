Хроніка 18 вересня. Українців піднімають проти Кучми, а мажори вбивають людей

Найцікавіше: 2002. Після акції "Повстань, Україно!" опозиція збирає підписи проти Кучми 2004. Віктор Ющенко вперше з'явився перед людьми після отруєння 2008. Мажори за кермом вбивають людей 2012. Рада хоче саджати за наклеп

2001, вівторок

Світ після терактів 11 вересня. МЗС України звернулося до українців з рекомендацією утриматися від поїздок до Афганістану та Пакистану.

2002, середа

Опозиція оголосила, що починає збір підписів за відставку президента Леоніда Кучми. А міліція почала відпускати антикучмістів, яких затримала під час знесення наметового містечка опозиції.

Напередодні, 16 вересня, опозиція (КПУ, БЮТ, СПУ, "Наша Україна") почала масштабну акцію "Повстань, Україно!" У центрі Києва зібрались десятки тисяч мітингувальників. Вони ухвалили резолюцію, в якій вимагали відставки Кучми та проведення дострокових президентських виборів. Після цього активісти відправились до Адміністрації президента та почали встановлювати намети. В ніч з 16 на 17 міліція атакувала наметове містечко. Усі намети зруйнували, людей били та затримували.

2003, четвер

Новим тренером національної збірної України з футболу став Олег Блохін. Як і президент Федерації футболу України Григорій Суркіс, Блохін є народним депутатом з фракції СДПУ(О).

2004, субота

Кандидат в президенти Віктор Ющенко вийшов на масштабний мітинг на Європейській площі в Києві, і люди вперше побачили, що стало з його обличчям після отруєння. Рокова вечеря відбулася 5 вересня, але про отруєння Ющенка суспільству стало відомо тільки 17-го. Частина його обличчя не рухалася. Лідер "Нашої України" пив воду та витирав чоло.

"Ви нас не отруїте! У вас не вистачить куль та КАМАЗів! Нас вам не зламати!" – сказав Ющенко.

На мітинг у Києві зібралось близько 35-40 тисяч осіб. Виступ транслювали в інших містах України, тож опозиція запевнила, що Ющенка почули близько півмільйона українців.

Влада теж цього дня не сиділа без діла. Кабмін провів засідання та ухвалив постанову, за якою мінімальна пенсія встановлюється на рівні прожиткового мінімуму.

2005, неділя

"Не можна допускати таку дріб'язковість у відносинах між двома політиками, що були партнерами". Екс-прем'єр Юлія Тимошенко дотримується тактики, коли на всі закиди президента Віктора Ющенка вона реагує дуже стримано.

2006, понеділок

– МЗС України вимагає від Міністерства оборони Росії виконати рішення Севастопольського суду і повернути маяки в Криму. Згідно з угодами, ці маяки не включені до об'єктів, які потрапили у використання об'єктів ЧФ, та не підлягають оренді, але на практиці використовуються Росією.

– "Наша Україна" в опозиції чи у владі? Партія регіонів нагадує, що готова до переговорів по розширенню коаліції. А БЮТ тягне з оголошенням парламентської опозиції, щоб дати час "Нашій Україні" визначитися. А "Наша Україна" поки мовчить.

2007, вівторок

– "Знаєш, Сергію, якби для мене вищою метою була влада сама по собі, а посада прем'єра найвищою життєвою мрією, то, повір, я б уже була головою уряду років десять. Без усяких Помаранчевих революцій і дострокових виборів". Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запевняє журналіста Сергія Лещенка, що вона не кадровий фетишист.

– Прем'єр Віктор Янукович розкритикував міністра оборони Анатолія Гриценка за масштабне скорочення армії. "Міністр Гриценко – це той міністр, який мріє, що в Україну прийде іноземний чобіт", – сказав Янукович. "Я не знаю військового експерта на прізвище Янукович, і його коментарі абсолютно непрофесійні", – відповів на це Гриценко

– Лідери двох великих партій обмінялись "компліментами". Янукович відмітив, що Тимошенко у ролі прем'єра виглядає "як корова на льоду". Та, у свою чергу, нагадала, що тюремна кличка Януковича – Хам.

2008, четвер

– У Сімферополі байкери запалюють свічки на згадку про 25-річну Ганну Мишуткіну. Напередодні вона розбилася на мотоциклі. В неї врізався Bentley, за кермом якого знаходився 24-річний Віталій Файнгольд – син впливового міського депутата, статок якого оцінюють в 68 мільйонів доларів.

А в Одесі закрили справу на сина депутата Одеської облради Фелікса Петросяна. У січні джип, за кермом якого знаходився Петросян, врізався в авто, водій якого загинув, і пошкодив ще 11 машин. В крові Петросяна знайшли алкоголь. Після втручання міністра МВС Юрія Луценка, слідчого відсторонили і заявили, що справу не закрито.

– Лідер кримськотатарського Меджлісу Мустафа Джемілєв заявив, що заклик кримського парламенту до Верховної Ради визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії має стати тривожним сигналом для Києва. На його думку, влада має проводити системну проукраїнську політику на півострові.

– Анекдот від Юлії Тимошенко. "Балога дає Ющенку інформацію: "Віктор Андрійович, сьогодні в світі починають випробування адронного коллайдера. І світ може зникнути". На що Ющенко запитує: "А Тимошенко теж зникне?" – "Ну безумовно так", – відповів йому Балога. "Ну, тоді нехай випробовують", – сказав Ющенко".

2009, п'ятниця

– "Віктор терпів неймовірні страждання. Кожного дня вставав, 12-15 годин проводив на роботі, а після цього повертався додому і проходив кількагодинні лікувальні процедури. Іноді доводилося 3-4 рази на день міняти йому сорочку – адже на його шкірі часто відкривалися криваві рани". Перша леді Катерина Ющенко розповіла про життя свого чоловіка після отруєння.

2012, вівторок

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про посилення відповідальності за наклеп. За наклеп у ЗМІ пропонують карати обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.

Цей закон будуть застосовувати саме проти журналістів, прокоментував журналіст і ведучий Андрій Куликов. Омбудсман Валерія Лутковська зауважила, що закон про наклеп недоцільний і може призвести до суттєвого обмеження свободи вираження поглядів. "Це смерть української журналістики", – заявили у "Батьківщині".

2013, середа

– Уряд погодив текст угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. За словами посла ЄС в Україні Яна Томбінського, з боку ЄС виконання цієї процедури також наближається до кінця.

– Так звана "Сім'я" монополізує політраду Партії регіонів. На засіданні Політради обрали 9 нових членів. Серед них: перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, міністр енергетики Едуард Ставицький та міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

– Донецький міський голова Олександр Лук'янченко поставив у приклад виборцям безхатьків. За його словами, бездомні в Донецьку часто є більш сумлінними патріотичними виборцями, ніж інші жителі.

2014, четвер

– Один військовий загинув та троє зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Захисники Донецького аеропорту відбили спробу штурму. На Донбасі шквал обстрілів. Сильно зруйноване Щастя. За словами експерта Дмитра Тимчука, бойовики разом з російськими військовими створюють ешелоновану систему протиповітряної оборони в районі Донецька.

– Президент Петро Порошенко виступив перед Конгресом США. Він закликав надати Україні особливий статус безпеки і нелетальне та летальне військове обладнання. "Вибір Європи та світу – це не вибір між різними видами цивілізаціями. Це вибір – між цивілізацією і варварством", – заявив Порошенко. Також президент підкреслив, що готовий надати сепаратистам більше прав, ніж будь-яка частина України мала за історію нації, але територіальна цілісність України має бути незмінна.

У свою чергу Палата представників конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку України, в якій задекларувала "рішучу підтримку права народу України вільно визначати своє майбутнє".

– Німецька газета Süddeutsche Zeitung розповіла про розмову Володимира Путіна з Петром Порошенком, зміст якої останній передав президенту Єврокомісії Жозе Мануелю Баррозу. Путін нібито заявив, що якби хотів, то ввів би протягом двох днів війська не лише в Київ, але й у Ригу, Вільнюс, Таллінн, Варшаву та Бухарест.

2015, п'ятниця

– Двоє українських військових загинули та 5 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Печерський райсуд Києва відправив на два місяці під арешт народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Мосійчука звинувачують за низкою статей: у хабарництві, хуліганстві, погрозах або насильстві тощо. 17 вересня парламент дав згоду на притягнення його до відповідальності й арешт.

А лідер фракції БПП Юрій Луценко розповів з парламентської трибуни про "гріхи молодості" Олега Ляшка. За словами Луценка, той нібито вимагав автомобілі з працівників МВС, а пізніше Ляшка визнали винним у розкраданні майна та засудили на 6 років.

На це Ляшко відповів, що Луценко виконує політичне замовлення і впав в його очах "нижче плінтуса".

– Предстоятель Києво-Печерської Лаври владика Павло записав відеозвернення. В ньому він обізвав деяких журналістів бездарними і "одержимими дияволом" і звинуватив в тому, що вони виконують чиєсь замовлення.

Предстоятель Лаври кілька разів був фігурантом скандалів через конфлікти з журналістами та любов до дорогих авто.

2016, неділя

День спортивних перемог.

Українські паралімпійці завоювали 117 медалей на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Таким чином вони зайняли третю сходинку у загальнокомандному заліку після Китаю та Великобританії.

А боксер Олександр Усик здобув титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO. У польському Гданську відбувся бій між Усиком та Кшиштофом Гловацьки. Усі троє суддів віддали перемогу Усику.

Рустем Халілов, для УП