У садках і школах Одеси знайшли низку порушень пожежної безпеки

Комісія, яка перевіряла підготовку дитсадків і шкіл Одеси до нового навчального року, виявила велику кількість порушень вимог протипожежної безпеки.

Про це заявив голова Одеської обладміністрації Максим Степанов на засіданні оперативного штабу ДСНС щодо трагічних подій в дитячому таборі "Вікторія", повідомляє "Укрінформ".

"Ми буквально 12 вересня проводили засідання комісії ДСНС щодо підготовки дитячих садочків, шкіл до нового навчального року. Проведена величезна кількість перевірок, проведені перевірки всіх об'єктів і виявлена величезна кількість порушень: і непрацюючі пожежні сигналізації, і відсутність пожежних сигналізацій", - сказав Степанов.

За його словами, подекуди навіть не було планів евакуації дітей у разі виникнення пожежі.

"Я дав уже відповідне доручення керівнику Департаменту освіти, щоб в усіх без винятку школах були проведені й уроки відповідні, і навчання спільно зі службами ДСНС", - сказав Степанов.

Він також додав, що звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з проханням взяти під особистий контроль розслідування пожежі в дитячому таборі "Вікторія", а також не виключив, що до розслідування можуть залучити експертів від громадськості.

"Дав відповідне доручення і Національній поліції, і прокуратурі достатньо жорстко все перевірити. Більше того, перевірка повинна бути, починаючи з будівництва, з проекту, які матеріали використовувалися, яка використовувалася протипожежна система, сигналізація тощо", - підсумував голова ОДА.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло двоє дітей, ще одна дитина зникла без вісти.

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити усі столичні заклади освіти та дитячі установи на дотримання правил пожежної безпеки.

Прем'єр Володимир Гройсман доручив створити слідчу групу, яка має встановити усі обставини пожежі в Одеському дитячому таборі.