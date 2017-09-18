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В садах и школах Одессы нашли ряд нарушений пожарной безопасности

Понедельник, 18 сентября 2017, 16:28

Комиссия, которая проверяла подготовку детсадов и школ Одессы к новому учебному году, обнаружила большое количество нарушений требований противопожарной безопасности.

Об этом заявил председатель Одесской обладминистрации Максим Степанов на заседании оперативного штаба ГСЧС относительно трагических событий в детском лагере "Виктория", сообщает "Укринформ".

"Мы буквально 12 сентября проводили заседание комиссии ГСЧС по подготовке детских садов, школ к новому учебному году. Проведено огромное количество проверок, проведены проверки всех объектов и обнаружено огромное количество нарушений: и неработающие пожарные сигнализации, и отсутствие пожарных сигнализаций ", - сказал Степанов.

По его словам, иногда даже не было планов эвакуации детей в случае возникновения пожара.

"Я дал уже соответствующее поручение руководителю Департамента образования, чтобы во всех без исключения школах были проведены и уроки соответствующие, и учения совместно со службами ГСЧС", - сказал Степанов.

Он также добавил, что обратился к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой взять под личный контроль расследование пожара в детском лагере "Виктория", а также не исключил, что к расследованию могут привлечь экспертов от общественности.

"Дал соответствующее поручение и Национальной полиции, и прокуратуре достаточно жестко все проверить. Более того, проверка должна быть, начиная от строительства, по проекту, какие материалы использовались, какая использовалась противопожарная система, сигнализация и т.д. ", - подытожил председатель ОГА.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли двое детей, еще один ребенок пропал без вести.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все столичные учебные заведения и детские учреждения на соблюдение правил пожарной безопасности.

Премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в Одесском детском лагере "Виктория".

Темы: Одессачрезвычайное происшествие
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