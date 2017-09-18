Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура оскаржить вирок суду у "справі 2 травня"

Понеділок, 18 вересня 2017, 18:33

Прокуратура Одещини готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Іллічівського міського суду щодо фігурантів "справи 2 травня".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

"Прокуратура категорично не погоджується із вказаним рішенням суду, що грубо порушує норми Закону, та вже готує апеляційну скаргу", – йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що просили суд про позбавлення волі для обвинувачених на строк від 8 до 15 років в залежності від ступеню тяжкості кримінального правопорушення.

Прокуратура також повідомила, що вже звернулася до суду про обрання запобіжного заходу в вигляді взяття під варту двом фігурантам справи, яких було затримано одразу після оголошення ім виправдувального вироку.

18 вересня міський суд Чорноморська визнав невинуватими звинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі Одеси.

Після оголошення вироку двох фігурантів справи Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова знову затримали, оголосивши їм нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Під будівлею Іллічівського міського суду в Чорноморську виникли бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.

Українська правда

Теми: судОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
суд
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: