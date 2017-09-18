Прокуратура оскаржить вирок суду у "справі 2 травня"

Прокуратура Одещини готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Іллічівського міського суду щодо фігурантів "справи 2 травня".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

"Прокуратура категорично не погоджується із вказаним рішенням суду, що грубо порушує норми Закону, та вже готує апеляційну скаргу", – йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що просили суд про позбавлення волі для обвинувачених на строк від 8 до 15 років в залежності від ступеню тяжкості кримінального правопорушення.

Прокуратура також повідомила, що вже звернулася до суду про обрання запобіжного заходу в вигляді взяття під варту двом фігурантам справи, яких було затримано одразу після оголошення ім виправдувального вироку.

18 вересня міський суд Чорноморська визнав невинуватими звинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі Одеси.

Після оголошення вироку двох фігурантів справи Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова знову затримали, оголосивши їм нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Під будівлею Іллічівського міського суду в Чорноморську виникли бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.

Українська правда