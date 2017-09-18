Прокуратура обжалует приговор суда по "делу 2 мая"

Прокуратура Одесской области готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор Ильичевского городского суда по фигурантам "дела 2 мая".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда, которое грубо нарушает нормы Закона, и уже готовит апелляционную жалобу", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что просили суд о лишении свободы для обвиняемых на срок от 8 до 15 лет в зависимости от степени тяжести уголовного преступления.

Прокуратура также сообщила, что уже обратилась в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам дела, которые были задержаны сразу после объявления им оправдательного приговора.

18 сентября городской суд Черноморская признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади Одессы.

После оглашения приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова снова задержали, объявив им новую подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Под зданием Ильичевского городского суда в Черноморском возникли драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

Украинская правда