Заручник донецьких бойовиків журналіст Васін зміг передати лист

Незаконно утримуваний в окупованому Донецьку журналіст Станіслав Асєєв сподівається лише на обмін заручників і пише книгу в ув'язненні.

Про це він написав у своїй записці, яку зміг передати матері, і уривки з якої наводить екс-депутат Єгор Фірсов на своїй сторінці Facebook.

"Вдалося дізнатися новини про полоненого журналіста Стаса Асєєв (Васін). Через адвоката, він передав своїй матері записку", - повідомив він.

"Наведу невелику цитату, ті хто читав Стаса, навіть можуть упізнати стиль: "Все нормально - психологічно не розкисаю. Займаюся спортом, навіть бігаю на прогулянках. Місця мало, але я беру часом. Намагаюся уявити собі набережну і згадати колишній маршрут. Взагалі, спогади тут - окремий вид діяльності", - цитує Фірсов Асєєва.

Він також привів ще одну цитату Стаса: "Так чи інакше, я завжди знав, що одного разу наручники можуть замкнутися, тому частково був до цього готовий. Я шкодую лише про те, що змушую вас через все це проходити ...".

За словами Фірсова, інша частина листа дуже особиста.

"Ще можу сказати, що Стас почав писати книгу. Багато читає і попросив маму передати ще більше книг (в тому числі і роботи полоненого вченого-релігієзнавця Козловського). Ще Стас просить подякувати всім, хто допомагав поширити інформацію про те, що відбувається з ним. Всі його сподівання пов'язані тільки з обміном полоненими. Ані на правосуддя, ані на звільнення - шансів, як він вважає, немає", - повідомив він.

Як відомо, Станіслав Асєєв після окупації залишився жити в Донецьку, звідки писав репортажі для українських видань під псевдонімом "Станіслав Васін" та блоги у Facebook про життя в місті.

Зв’язок із ним зник 2 червня у Донецьку.

Представники ОРДО заявляли, що в них немає інформації про його долю.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера.

До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: спілки журналістів України і Росії, "Репортери без кордонів", Комітет захисту журналістів (США), "Міжнародна амністія".

Спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини також переймалася його долею.