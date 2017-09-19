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Заложник донецких боевиков журналист Станислав Васин смог передать письмо

Вторник, 19 сентября 2017, 10:48

Незаконно удерживаемый в оккупированном Донецке журналист Станислав Асеев надеется лишь на обмен заложников и пишет книгу в заключении.

Об этом он написал в своей записке, которую смог передать матери, и выжимки из которой приводит экс-депутат Егор Фирсов.

"Удалось узнать новости о пленном журналисте Стасе Асееве (Васине). Через адвоката, он передал своей матери записку", - сообщил он.

"Приведу небольшую выдержку, те кто читал Стаса, даже могут узнать стиль: "Все нормально - психологически не раскисаю. Занимаюсь спортом, даже бегаю на прогулках. Места мало, но я беру временем. Стараюсь представить себе набережную и вспомнить прежний маршрут. Вообще, воспоминания здесь - отдельный вид деятельности", - цитирует Фирсов Асеева.

Он также привел еще одну цитату Стаса: "Так или иначе, я всегда знал, что однажды наручники могут защелкнуться, потому отчасти был к этому готов. Я сожалею лишь о том. что заставляю вас через все это проходить...".

По словам Фирсова, остальная часть письма очень личная.

"Еще могу сказать, что Стас начал писать книгу. Много читает и попросил маму передать еще больше книг (в том числе и работы пленного ученого-религиоведа Козловского). Еще Стас просит поблагодарить всех, кто помогал распространить информацию о происходящем с ним. Все его надежды связаны только с обменом пленными. Ни на правосудие, ни на освобождение - шансов, как он считает, нет", - сообщил он.

Как известно, Станислав Асеев после оккупации остался жить в Донецке, откуда писал репортажи для украинских изданий под псевдонимом "Станислав Васин".

Связь с ним  пропала 2 июня в Донецке.

Представители ОРДО заявляли, что у них нет информации о его судьбе.

К выяснению его судьбы и освобождению в случае плена призвали ряд правозащитных и журналистских сообществ: союзы журналистов Украины и России, "Репортеры без границ", Комитет защиты журналистов (США), "Международная амнистия".

Представители ОРДЛО только в сентябре подтвердили наличие имени Асеева в списках на обмен.

Как отметила 12 сентября председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, ООН обращает внимание на то, что боевики не позволяют общаться с родственниками удерживаемому журналисту Станиславу Асееву.

Темы: заложникиДонбасспленные
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