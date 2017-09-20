На наступний рік суспільне мовлення убили – Аласанія

Наступного року суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон – 776 мільйонів. Це дозволить виживати, але що не дозволить розвиватися.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

"На наступний рік нас вбили, запланувавши не додати половину від того, що передбачає закон. Трохи більше 700 мільйонів – це половина 0,2 від бюджету країни, передбачених законом. Перше читання, нібито ще розглядаємо, але це звична схема ручного керування: будете поводити себе нормально – тоді ми вам щось кинемо, ні – то ні", - сказав Аласанія.

Він додав, що цього року НСТУ не дісталися 323 мільйони, які мали б надати.

"У жовтні цього року кошти на трансляцію закінчаться повністю. З юридичної точки зору після цього сигнал можуть просто вимкнути", - сказав голова НСТУ.

Однак Аласанія запевнив, що суспільне мовлення наступного року все одно виживе.

"Ми все одно виживемо, не дочекаються вони. Реформа буде. Вона буде набагато повільнішою, довшою, нам це й будуть дорікати, але ми не здохнемо, як вони на це розраховують. Ми не здохнемо. Пане Гройсман, тримайте своє слово. Ми ж не просимо більше, ми просимо в рамках закону. Тримайте своє слово. Але в країні політики не дотримують своїх слів", - сказав він.

Аласанія підкреслив, що на наступний рік треба більше 1,5 мільярди гривень на фінансування суспільного мовлення.

"Наступного року ми про нові програми і оновлення навіть не говоримо", - сказав Аласанія.

Як відомо, 13 липня громадськість оприлюднила звернення, в якому вимагала у Верховної Ради забезпечити фінансування суспільного мовлення у повному обсязі.

12 липня стало відомо, що з проекту закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік" зникла поправка про фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України, яку 11 липня підтримав Комітет з питань бюджету.

Раніше Верховна Рада проголосувала за державний бюджет-2017 року, в якому запропоновано фінансову підтримку НСТУ у розмірі 970 797,8 грн. Не додали 309 202,2 грн, оскільки ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" повинно було отримати фінансування відповідно до закону "Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні" 0,2% від держбюджету, що складає приблизно 1,28 млрд грн.

21 грудня 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що загальний бюджет публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія" становитиме у 2017 році не менше 1,2 млрд.

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія зазначив, що в разі недофінансування суспільного мовлення суспільні телерадіокомпанії по всій Україні вироблятимуть контент, який не зможе конкурувати в якості, а це не надасть рейтингу, відповідно реформа не відбудеться у повному обсязі.

У липні Верховна Рада відхилила поправку про додаткові кошти в сумі 428.297,4 тис. грн. для забезпечення діяльності та повноцінного функціонування НСТУ.