Гелетей радить журналістам ходити в жилетах, щоб на них не кидались

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики виступає за напрацювання механізму, щоб представники Управління держохорони не застосовували силу до журналістів.

Про це йшлося на засіданні комітету щодо нападу представників УДО на журналістів програми "Схеми", який стався у ніч із 15 на 16 вересня біля ресторану "QueenCountryClub" у Козині, де перебували перші особи держави.

На засіданні журналіст Михайло Ткач сказав, що він досі не розуміє, чому стався цей напад. "Знали, хто я, бачили посвідчення, але застосували силу", – зазначив він.

На це керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявив: "Вам пояснили, що таке режимна зона. Звідки вас могли впізнати в лісі?".

Голова комітету Вікторія Сюмар зазначила, що приватний захід за участю охоронюваних осіб відбувався на території, яка не була обмежена, а журналісти виконували свої обов’язки.

Вона зазначила, що в цій ситуації страждає імідж президента, силових структур, влади.

"Треба щоб такі випадки не повторювалися. Правильно, що УДО призначило внутрішню перевірку", – сказала Сюмар.

На її думку, потрібно продумати, як уникати таких конфліктів між журналістами й УДО. "Тренінги потрібні й потрібно узгоджувати внутрішні інструкції з міжнародними…", – сказала Сюмар.

Її ідею, що журналісти могли б вдягати жилет "преса" Гелетей жваво підтримав. "Якби ви вдягнули жилет преси в лісі – ніхто б не застосував силу", – сказав він Ткачу.

Він наголосив, що Управління держохорони виконує специфічні завдання. "Ми не зможемо на всіх заходах показувати, що працює УДО", – сказав він.

Гелетей також сказав, що в УДО немає колективної відповідальності, а є конкретний напрямок роботи – а якби прийшло багато журналістів, то було б не до роботи.

Після розгляду інциденту зі "Схемами" Михайло Ткач констатував: "Жоден із представників комітету не виступив на підтримку дій УДО, але підтримали журналістів".

"Комітет постановив що має бути розслідувана ця ситуація – і внутрішнє розслідування в УДО, і незалежними правоохоронцями", – сказав він

Як відомо, пізно ввечері 15 вересня в Конча-Заспі біля ресторану "QueenCountryClub" журналісти "Схем" наразилися на силові дії представників Управління державної охорони. За даними "Схем", там святкував весілля син генпрокурора Юрія Луценка – і були президент, прем’єр-міністр та інші відомі особи.

Після розголосу в УДО призначили внутрішню перевірку – але порушень у діях співробітників не виявили. На відео видно, що представники УДО спершу побачили посвідчення журналістів, а за деякий час завадили їм знімати.

Олена Рощенко, УП