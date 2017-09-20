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Гелетей советует журналистам ходить в жилетах, чтоб на них не бросались

Среда, 20 сентября 2017, 16:16

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики выступает за наработку механизма, чтобы представители Управления госохраны не применяли силу к журналистам.

Об этом шла речь на заседании комитета по поводу нападения представителей УГО на журналистов программы "Схемы", которое произошло в ночь с 15 на 16 сентября у ресторана "QueenCountryClub" в Козине, где находились первые лица государства.

На заседании журналист Михаил Ткач сказал, что он до сих пор не понимает, почему произошло это нападение. "Знали, кто я, видели удостоверение, но применили силу", – отметил он.

На это руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил: "Вам объяснили, что такое режимная зона. Откуда вас могли узнать в лесу?".

Глава комитета Виктория Сюмар отметила, что частное мероприятие с участием охраняемых лиц проходило на территории, которая не была ограничена, а журналисты выполняли свои обязанности.

Она отметила, что в этой ситуации страдает имидж президента, силовых структур, власти.

"Надо чтобы такие случаи не повторялись. Правильно, что УГО назначило внутреннюю проверку", – сказала Сюмар.

По ее мнению, нужно продумать, как избежать таких конфликтов между журналистами и УГО. "Тренинги нужны и нужно согласовывать внутренние инструкции с международными ...", – сказала Сюмар.

Ее идею, что журналисты могли бы надевать жилет "пресса" Гелетей живо поддержал. "Если бы вы надели жилет прессы в лесу – никто не применил бы силу" ,– сказал он Ткачу.
 
Он отметил, что Управление госохраны выполняет специфические задачи. "Мы не сможем на всех мероприятиях показывать, что работает УГО", – сказал он.

Гелетей также сказал, что в УГО нет коллективной ответственности, а есть конкретное направление работы – и если бы пришло много журналистов, то было бы не до работы.

После рассмотрения инцидента со "Схемами" Михаил Ткач констатировал: "Ни один из представителей комитета не выступил в поддержку действий УГО, но поддержали журналистов".

"Комитет постановил, что должна быть расследована эта ситуация – и внутреннее расследование в УГО, и независимыми правоохранительными органами", – сказал он

Как известно, поздно вечером 15 сентября в Конча-Заспе возле ресторана "QueenCountryClub" журналисты "Схем" подверглись силовым действиям представителей Управления государственной охраны. По данным "Схем", там праздновал свадьбу сын генпрокурора Юрия Луценко – и присутствовали президент, премьер-министр и другие известные лица.

После огласки в УГО назначили внутреннюю проверку – но нарушений в действиях сотрудников не обнаружили. На видео видно, что представители УГО сначала увидели удостоверения журналистов, а через некоторое время помешали им снимать.

Алена Рощенко, УП

Темы: СМИУГОВерховная Рада
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