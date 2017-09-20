Гелетей советует журналистам ходить в жилетах, чтоб на них не бросались

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики выступает за наработку механизма, чтобы представители Управления госохраны не применяли силу к журналистам.



Об этом шла речь на заседании комитета по поводу нападения представителей УГО на журналистов программы "Схемы", которое произошло в ночь с 15 на 16 сентября у ресторана "QueenCountryClub" в Козине, где находились первые лица государства.



На заседании журналист Михаил Ткач сказал, что он до сих пор не понимает, почему произошло это нападение. "Знали, кто я, видели удостоверение, но применили силу", – отметил он.



На это руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил: "Вам объяснили, что такое режимная зона. Откуда вас могли узнать в лесу?".



Глава комитета Виктория Сюмар отметила, что частное мероприятие с участием охраняемых лиц проходило на территории, которая не была ограничена, а журналисты выполняли свои обязанности.



Она отметила, что в этой ситуации страдает имидж президента, силовых структур, власти.



"Надо чтобы такие случаи не повторялись. Правильно, что УГО назначило внутреннюю проверку", – сказала Сюмар.



По ее мнению, нужно продумать, как избежать таких конфликтов между журналистами и УГО. "Тренинги нужны и нужно согласовывать внутренние инструкции с международными ...", – сказала Сюмар.



Ее идею, что журналисты могли бы надевать жилет "пресса" Гелетей живо поддержал. "Если бы вы надели жилет прессы в лесу – никто не применил бы силу" ,– сказал он Ткачу.



Он отметил, что Управление госохраны выполняет специфические задачи. "Мы не сможем на всех мероприятиях показывать, что работает УГО", – сказал он.



Гелетей также сказал, что в УГО нет коллективной ответственности, а есть конкретное направление работы – и если бы пришло много журналистов, то было бы не до работы.



После рассмотрения инцидента со "Схемами" Михаил Ткач констатировал: "Ни один из представителей комитета не выступил в поддержку действий УГО, но поддержали журналистов".



"Комитет постановил, что должна быть расследована эта ситуация – и внутреннее расследование в УГО, и независимыми правоохранительными органами", – сказал он



Как известно, поздно вечером 15 сентября в Конча-Заспе возле ресторана "QueenCountryClub" журналисты "Схем" подверглись силовым действиям представителей Управления государственной охраны. По данным "Схем", там праздновал свадьбу сын генпрокурора Юрия Луценко – и присутствовали президент, премьер-министр и другие известные лица.



После огласки в УГО назначили внутреннюю проверку – но нарушений в действиях сотрудников не обнаружили. На видео видно, что представители УГО сначала увидели удостоверения журналистов, а через некоторое время помешали им снимать.



Алена Рощенко, УП