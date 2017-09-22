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САП попросить суд обмежити Насірову час для ознайомлення з матеріалами справи

П'ятниця, 22 вересня 2017, 01:24
САП попросить суд обмежити Насірову час для ознайомлення з матеріалами справи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернеться до суду з проханням обмежити відсторонененому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогоднішній день підозрюваний прочитав 130 з 240 томів. Якщо так і далі буде продовжуватися, ми будемо звертатися з проханням обмеження термінів для ознайомлення", - заявив він.

Відповідаючи на уточнююче питання, коли саме САП буде звертатися в суд, він сказав: "На наступному тижні, з понеділка".

Раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що захист Насірова затягує ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

23 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Насірова носити електронний браслет ще 60 днів.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Теми: НасіровАнтикорупційна прокуратурасудХолодницький
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