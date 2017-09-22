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САП попросит суд ограничить Насирову время для ознакомления с материалами дела

Пятница, 22 сентября 2017, 01:24
САП попросит суд ограничить Насирову время для ознакомления с материалами дела

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратится в суд с просьбой ограничить отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы Роману Насирову время для ознакомления с материалами уголовного производства.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в программе "Право на власть" на телеканале 1+1, передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодняшний день подозреваемый прочитал 130 из 240 томов. Если так и дальше будет продолжаться, мы будем обращаться с просьбой ограничения сроков для ознакомления", - заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно САП будет обращаться в суд, он сказал: "На следующей неделе, с понедельника".

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что защита Насирова затягивает ознакомление с материалами уголовного дела.

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ДФС Роману Насирову мера пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

23 августа Соломенский районный суд Киева обязал  Насирова носить электронный браслет еще 60 дней.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".

Темы: НасировАнтикоррупционная прокуратурасудХолодницкий
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