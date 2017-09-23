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Російському пранкеру не вдалось розіграти Волкера - РНБО

Субота, 23 вересня 2017, 11:43
Російському пранкеру не вдалось розіграти Волкера - РНБО

Російському пранкеру, який представився секретарем РНБО Олександром Турчиновим, не вдалося розіграти спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера.

Про це повідомила прес-служба Ради національної безпеки та оборони.

"Вчора від імені О. Турчинова російський пранкер намагався зв‘язатися зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, але був викритий американським дипломатом", - йдеться у повідомленні.

У РНБО вважають, що мета російських пранкерів -  "спроба дезавуювати успіхи української влади на міжнародній арені". Також у відомстві стверджують, що останнім часом випадки "провокації з боку пранкерів" почастішали.

Теми: РНБОТурчинов
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