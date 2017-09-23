Российскому пранкеру не удалось разыграть Волкера - СНБО

Российскому пранкеру, представившимуся секретарем СНБО Александром Турчиновым, не удалось разыграть спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

"Вчера от имени О. Турчинова российский пранкер пытался связаться со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был уличен американским дипломатом", - говорится в сообщении.

В СНБО считают, что цель российских пранкеров - "попытка дезавоевать успехи украинской власти на международной арене". Также в ведомстве утверждают, что в последнее время случаи "провокации со стороны пранкеров" участились.