Cуддів, що "купували" Холодницького, взяли під варту. Застава 5 мільйонів

Голову Кіровського райсуду Дніпропетровська Геннадія Підберезного, який намагався дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому, взято під варту з можливістю внесення застави у сумі 5 млн гривень.

Про це 23 вересня повідомили у Генпрокуратурі.

Запобіжний захід обрано у Печерському суді Києва за клопотанням прокуратури судді Кіровського районного суду Дніпра.

Окрім того, як повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, суд дав дозвіл на арешт судді Кіровського районного суду Дніпра Наталії Овчаренко на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн гривень.

Як відомо, 21 вересня Генпрокуратура спільно із СБУ затримала двох суддів, які пропонували керівнику CАП Назару Холодницькому 300 тисяч доларів за закриття відносно судді кримінального провадження.

Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під вартою Геннадія Підберезного за спробу дати хабар.

Українська правда