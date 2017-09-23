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Судьи, "покупавшие" Холодницкого, взяты под стражу. Залог 5 миллионов

Суббота, 23 сентября 2017, 14:25

Глава Кировского райсуда Днепропетровска Геннадий Подберезный, который пытался дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому, взят под стражу с возможностью внесения залога в сумме 5 млн гривен.

Об этом 23 сентября сообщили в Генпрокуратуре.

Мера пресечения избрана в Печерском суде Киева по ходатайству прокуратуры судьи Кировского районного суда Днепра.

Кроме того, как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, суд дал разрешение на арест судьи Кировского районного суда Днепра Натальи Овчаренко на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривен.

Как известно, 21 сентября Генпрокуратура совместно с СБУ задержала двух судей, которые предлагали руководителю CАП Назару Холодницкому 300 тыс. долларов за закрытие в отношении судьи уголовного производства.

Высший совет правосудия дала согласие на содержание под стражей Геннадия Подберезного за попытку дать взятку.

Украинская правда

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Темы: судХолодницкийвзятка
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