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Петренко рассказал, почему нет единого иска Украины против РФ

Понедельник, 25 сентября 2017, 15:19

Подать единственный иск против Российской Федерации технически невозможно.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко перед встречей с представителями Американской торговой палаты в Украине, передает УНИАН.

"Сейчас есть ряд исков в различных судах. Язык идет и о Международный суд ООН, имеет свою процедуру, и там мы подали фактически два заявления, касающихся дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования терроризма со стороны Российской Федерации. Есть пять исков крупных в Европейском суде по правам человека. Есть ряд исков, которые подали государственные компании против Российской Федерации, связанные с потерей имущества на территория Крыма и Донбасса. Так же Украина подала в Международный уголовный суд по событиям, которые произошли в Крыму и на Донбассе", - рассказал он.

"Поэтому технически в один иск, я думаю, все эти факты объединять невозможно в силу того, что рассматривают различные судебные инстанции, но то, что будут дополнительные и иски и дополнительные обоснования тех исков, которые мы уже подали, это факт", - добавил Петренко.

По его словам, сейчас завершается подготовка юридической позиции по Донбассу для Европейского суда по правам человека по аналогии с Крымом.

"Многие материалы будут добавлены в Международный суд в ООН, слушает праву в Гааге в следующем году", - отметил министр.

Как известно, Украина готовит иск к России за убытки портов через Керченский мост.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиясудПетренко
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