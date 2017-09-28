Вибухи в Калинівці майже припинилися, але боєприпаси тліють
Якщо вибухи боєприпасів на військових складах припиняться, то вже 28 вересня пожежу в місті Калинівка Вінницької області локалізують.
Про це заявив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Міністерство внутрішніх справ у Twitter:
"Якщо вибухи припиняться, то до кінця цієї доби буде завершено локалізацію пожежі в Калинівці", – сказав він.
Микола #Чечоткін: Якщо вибухи припиняться, то до кінця цієї доби буде завершено локалізацію пожежі 🔥в #Калинівка#новини #ДСНС #МВС pic.twitter.com/sjzXdh8Xle— МВС України (@MVS_UA) September 28, 2017
У свою чергу, прем’єр-міністр Володимир Гройсман у четвер вранці повідомив, що на складах у Калинівці "ще триває тління боєприпасів, вибухи практично припинились".
"Загалом, ситуація під контролем: триває повітряна розвідка з метою подальшого застосування літаків для локалізації осередків займань, піротехніки починають розміновувати 5-кілометрову зону, люди повертаються в дальні села", – написав він у Facebook.
За його словами, "в місця збору допомоги вінничани навезли величезну кількість їжі, засобів гігієни, ковдр та безлічі інших, таких необхідних евакуйованим людям речей".
"Українці вкотре доводять: які б диверсії не влаштовував ворог, яка б біда не ставалась, ніщо не здатне подолати силу справжнього українського духу!", – зазначив прем’єр.
Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Постраждали щонайменше дві особи, евакуйовано понад 30 тисяч людей.
Слідчі відпрацьовують 4 основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу, одна з них – диверсія.
Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що на складах боєприпасів у Калинівці було 83 тисячі тон боєприпасів, із них лише 68 тон були готовими до застосування.
Президент Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у ситуації в Калинівці.
Міноборони взяло під посилену охорону низку військових стратегічних об'єктів.
Олена Рощенко, УП