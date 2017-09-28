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Вибухи в Калинівці майже припинилися, але боєприпаси тліють

Четвер, 28 вересня 2017, 09:43

Якщо вибухи боєприпасів на військових складах припиняться, то вже 28 вересня пожежу в місті Калинівка Вінницької області локалізують.

Про це заявив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Міністерство внутрішніх справ у Twitter:

"Якщо вибухи припиняться, то до кінця цієї доби буде завершено локалізацію пожежі в Калинівці", – сказав він.

У свою чергу, прем’єр-міністр Володимир Гройсман у четвер вранці повідомив, що на складах у Калинівці "ще триває тління боєприпасів, вибухи практично припинились".

"Загалом, ситуація під контролем: триває повітряна розвідка з метою подальшого застосування літаків для локалізації осередків займань, піротехніки починають розміновувати 5-кілометрову зону, люди повертаються в дальні села", – написав він у Facebook.

За його словами, "в місця збору допомоги вінничани навезли величезну кількість їжі, засобів гігієни, ковдр та безлічі інших, таких необхідних евакуйованим людям речей".

"Українці вкотре доводять: які б диверсії не влаштовував ворог, яка б біда не ставалась, ніщо не здатне подолати силу справжнього українського духу!", – зазначив прем’єр.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Постраждали щонайменше дві особи, евакуйовано понад 30 тисяч людей.

Слідчі відпрацьовують 4 основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу, одна з них – диверсія.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що на складах боєприпасів у Калинівці було 83 тисячі тон боєприпасів, із них лише 68 тон були готовими до застосування.

Президент Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у ситуації в Калинівці.

Міноборони взяло під посилену охорону низку військових стратегічних об'єктів.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: надзвичайна подіяВінницька областьДСНСГройсман
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