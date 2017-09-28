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Турчинов: Украина имеет право продавать оружие Южному Судану

Четверг, 28 сентября 2017, 13:44

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Украина имеет полное право поставлять вооружения в Южный Судан.

Об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Южный Судан – это страна, которая является членом Организации Объединенных Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в Украине. Не существует сегодня каких-то ограничений, санкций, принятых Организацией Объединенных наций по отношению к этой стране, и поэтому говорить, что Украина нарушила какие-то санкции – это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет", - заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что Украина соблюдает все свои международные обязательства и придерживается всех международных соглашений, которые подписала.

Секретарь СНБО считает, что распространение лжи о якобы незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан – это попытка прекратить ее военно-техническое сотрудничество с другими странами.

Турчинов подчеркнул, что Украина не собирается уходить с рынка вооружений.

"Украина и далее будет работать на внешних рынках вооружений, потому что это не только престиж страны, это реальный ресурс для нашей страны, и это реальный толчок для развития нашего оборонно-промышленного комплекса", - заявил он.

"Мы не будем отдавать тут первенство российским оборонным предприятиям. Мы будем воевать как на фронте с ними, так и на внешних рынках", - отметил Турчинов.

Как сообщалось, 25 сентября международная организация Amnesty International заявила, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.

В БПП и НФ отчет AI о поставках оружия в Южный Судан назвали абсурдным.

В Администрации президента Украины считают, что обвинения Украины в якобы незаконной торговле оружием связаны с конкуренцией на рынке.

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Темы: оружиеторговляТурчиновСНБО
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