Гройсман про Калиновку: Люди могут возвращаться домой

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в районе Калиновки Винницкой области саперы завершили очистку территории от взрывоопасных предметов.



Об этом премьер сообщает на Facebook.



"Важнейшая новость из Калиновки: в 15:00 завершена очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи арсенала, из которых проводилась эвакуация местных жителей. Люди могут возвращаться!", – написал он.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

В Калиновке два человека получили травмы, их госпитализировали в медицинские учреждения.



Из населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 30 000 человек.

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Винницкой области.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что пожары на складах в Балаклее и Калиновке нанесли наибольший удар по обороноспособности Украины с начала войны.

По мнению Турчинова, ответственность за пожар на складах боеприпасов в Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная с начальника Генерального штаба.

Сам глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что его или его подчиненных не удастся обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.

Украинская правда