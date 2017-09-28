Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман про Калиновку: Люди могут возвращаться домой

Четверг, 28 сентября 2017, 16:41

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в районе Калиновки Винницкой области саперы завершили очистку территории от взрывоопасных предметов.

Об этом премьер сообщает на Facebook.

"Важнейшая новость из Калиновки: в 15:00 завершена очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи арсенала, из которых проводилась эвакуация местных жителей. Люди могут возвращаться!", – написал он.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов. 

В Калиновке два человека получили травмы, их госпитализировали в медицинские учреждения.

Из населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 30 000 человек.

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Винницкой области.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что пожары на складах в Балаклее и Калиновке нанесли наибольший удар по обороноспособности Украины с начала войны.

По мнению Турчинова, ответственность за пожар на складах боеприпасов в Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная с начальника Генерального штаба.

Сам глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что его или его подчиненных не удастся обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Мать подростка, с отцом погибшего на "Титане", заявила, что уступила место сыну
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: