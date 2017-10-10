Продовження на рік закону про особливий порядок на Донбасі набуло чинності

Закон "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей" набув чинності.



10 жовтня його опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" – і цього ж дня він набуває чинності, повідомляють "Українські новини".



Цей закон продовжує на рік дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" – тобто до 10 жовтня 2018 року.



У документі зазначено, що він набуде чинності виключно після виконання всіх умов, прописаних у прикінцевих положеннях закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", особливо в частині, яка стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки , а також бойовиків і найманців із території України".



Той закон діяв з 18 жовтня 2014 року, однак у силу вступила лише його перша стаття, яка передбачала тимчасове введення на 3 роки особливого порядку в окремих районах, містах, селищах і селах, які визначаються рішенням Верховної Ради.



Решта статті закону почали б діяти з дня вступу в повноваження органів місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, обраних відповідно до законодавства України та з дотриманням міжнародних стандартів проведення виборів, дотриманням при цьому прав людини і низки інших умов.



Це стосується амністії та недопущення кримінального переслідування учасників подій на Донбасі, права мовного самовизначення жителів Донбасу, участі органів місцевого самоврядування в призначенні керівників органів прокуратури та судів тощо.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

У ньому за пропозицією комітету окреслено, що, відповідно до статті 10 згаданого закону (перехідних положень), особливий порядок самоврядування набуває чинності виключно після виведення всіх незаконних збройних формувань та військової техніки.

7 жовтня президент Петро Порошенко підписав закон "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".