Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Продление на год закона об особом порядке на Донбассе вступило в силу

Вторник, 10 октября 2017, 08:44

Закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вступил в силу.

10 октября он опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" – и в этот же день он вступает в силу, сообщают "Українські новини".

Этот закон продлевает на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" – то есть до 10 октября 2018 года.

В документе оговорено, что он вступит в силу исключительно после выполнения всех условий, прописанных в заключительных положениях закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", особенно в части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Тот закон действовал с 18 октября 2014 года, однако в силу вступила только его первая статья, которая предусматривала временное введение на 3 года особого порядка в отдельных районах, городах, поселках и селах, которые определяются решением Верховной Рады.

Остальные статьи закона начали бы действовать со дня вступления в полномочия органов местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, избранных в соответствии с законодательством Украины и при соблюдении международных стандартов проведения выборов, соблюдения при этом прав человека и ряда других условий.

Это касается амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе, права языкового самоопределения жителей Донбасса, участия органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов прочее.

Как известно, 6 октября Верховная Рада приняла законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В нем, по предложению комитета, обозначено что, в соответствии со статьей 10 упомянутого закона (переходных положений ред.), особый порядок самоуправления вступает в силу исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники.

7 октября президент Петр Порошенко подписал закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Темы: Донбассзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: