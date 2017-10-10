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Над Калинівкою дозволили літати

Вівторок, 10 жовтня 2017, 09:09
Над Калинівкою дозволили літати
ДСНС

Рух повітряного транспорту в 5-кілометровій зоні навколо військового складу в Калинівці Вінницької області відновлено.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 ранку 10 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається, відкрито рух повітряного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Наразі піротехнічний загін ДСНС продовжує проводити очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 5-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

"Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 22,341 тисячі га території, виявлено та вилучено 2 тисячі 12 вибухонебезпечних предметів", - додали у ДСНС.

Як відомо, увечері 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику було евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують свідчення того, що до вибухів на військових складах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.

У Вінницькій області заборонили рух повітряного транспорту спочатку у радіусі 50 км, а пізніше у радіусі 5 км довкола Калинівки.

3 жовтня у Калинівці припинилися вибухи і пожежа.

У рамках розслідування кримінального провадження за ст. 113 (диверсія) КК України Вінницький міський суд дозволив тимчасовий доступ до речей та документів, що містять державну таємницю, та арешт майна військової частини А1119, що у місті Калинівка.

Українська правда

Теми: Вінницька областьнадзвичайна подіяавіа
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