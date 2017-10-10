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Над Калиновкой разрешили летать

Вторник, 10 октября 2017, 09:09
Над Калиновкой разрешили летать
ГСЧС

Движение воздушного транспорта в 5-километровой зоне вокруг военного склада в Калиновке Винницкой области восстановлено.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 утра 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

Сейчас пиротехнический отряд ГСЧС продолжает проводить очистку местности от взрывоопасных предметов в 5-километровой зоне вокруг арсенала.

"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 22,341 тысячи га территории, обнаружено и изъято 2 тысячи 12 взрывоопасных предметов", - добавили в ГСЧС.

Как известно, вечером 26 сентября 2017 года случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска были эвакуированы более 30 тысяч человек сейчас они постепенно возвращаются домой.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

В Винницкой области запретили движение воздушного транспорта сначала в радиусе 50 км, а позже в радиусе 5 км вокруг Калиновки.

3 октября в Калиновке прекратились взрывы и пожар.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 113 (диверсия) УК Украины Винницкий городской суд разрешил временный доступ к вещам и документам, содержащим гостайну, и арест имущества воинской части А1119, что в городе Калиновка. 

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествиеавиа
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