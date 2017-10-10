Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Продавець зброї, з якої убили Вороненкова: Я продавав макет

Вівторок, 10 жовтня 2017, 15:30

Власник інтернет-магазину "Парабеллум", де була придбана зброя, з якої убили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, Геннадій Конєв заявляє, що не має жодного стосунку до цього злочину.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Я до цього не маю жодного стосунку. І здійснюю законну діяльність – я торгую макетами і масогабаритами", - сказав Конєв.

Він додав, що дійсно продавав макет з таким же номером, як на пістолеті, з якого убили Вороненкова, але підкреслив, що це був саме макет, а не зброя.  

"У 2010 році цей пістолет з таким номером, з якого убили Вороненкова, був нами проданий у вигляді макета. Це було 7 років тому. Ми ці макети тисячами продавали. Номер визначили. Це наш макет. Його переробили – але ж мене це не стосується, хто переробив і коли. Я продав макет", - сказав Конєв.

За його словами, у справі про вбивство Вороненкова у нього пройшли обшуки.

"15 червня у мене пройшло 5 обшуків на різних складах у цій справі. Мене допитували. Але нічого кримінального не вилучено. Процесуальний керівник по цій справі Анатолій Бєльков розібрався у справі, і до мене жодних претензій немає. Мене не затримували, я в цій справі проходжу як громадянин, навіть не як свідок", - сказав Конєв.

Заяву Луценка щодо того, що він продав кілерам зброю, Конєв назвав брехнею.

"Луценко мене оговорив перед усіма. Це чиста брехня. Я буду з цього приводу подавати у суд. Адвокат вже розбирається з цією справою для того, щоб моє ім'я було реабілітоване", - підсумував він.

Як відомо, Конєв відомий за гучною справою з "бункером зброї" під Києвом. 4 листопада 2016 року прокуратура заявила, що виявила підземну схованку з великим арсеналом зброї, боєприпасів та БТРом. 

Згодом Геннадій Конєв заявив, що схованка зброї, яку викрили правоохоронці, насправді є складом макетів легального столичного інтернет-магазину "Парабеллум", де пройшла вже не одна перевірка.

8 листопада Конєв заявив, що під час обшуку йому підкинули пістолет та вкрали багато товарів. У прокуратурі це заперечили.

7 лютого Прокуратура оголосила Конєву про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї. 

Як повідомлялося, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Вороненков був свідком у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича.

За даними ГПУ, організатором убивства Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.  А мотивом убивства стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів Тюріна.

Україна має намір звертатия до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.

Ірина Балачук, УП

Теми: Вороненков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Вороненков
Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок
Суд оголосив вирок у справі про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова
Вбивство Вороненкова: дебати завершено, судді пішли в нарадчу кімнату
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: