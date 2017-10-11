Суд обрав запобіжний захід екс-заступнику мера Одеси, підозрюваній у справі про пожежу в "Вікторії"

10 жовтня Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому заступнику міського голови Зінаїді Цвірінько, яку підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей в таборі "Вікторія".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

При цьому прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті для Цвірінько.

"Наразі прокуратурою вирішується питання щодо оскарження вказаного судового рішення до апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як відомо, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згорів дерев'яний 2-поверховий корпус, загинули троє дітей.

Поліція відкрила провадження ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд Одеси за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки арештував без права внесення застави директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркисяна, а також арештував виховательку Наталю Янчик.

28 вересня Апеляційний суд Одеської області звільнив з-під варти Наталію Янчик на поруки народного депутата від БПП Мустафи Найєма.

Адвокат виховательки заявляв, що Янчик лише формально призначили відповідальною за протипожежну безпеку на початку 2017 року, та й вона подала заяву на звільнення з 24 серпня.