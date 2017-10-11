Суд избрал меру пресечения экс-заммэру Одессы, подозреваемой по делу о пожаре в "Виктории"

10 октября Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему заместителю городского головы Зинаиде Цвиринько, которую подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель детей в лагере "Виктория".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

При этом прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте для Цвиринько.

"Прокуратурой решается вопрос об обжаловании указанного судебного решения в апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорелдеревянный 2-этажный корпус, погибли трое детей.

Полиция открыла производство ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября Киевский районный суд Одессы по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности арестовал без права внесения залога директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна, а также воспитательницу Наталью Янчик.

28 сентября Апелляционный суд Одесской области освободил из-под стражи Наталью Янчик на поруки народного депутата от БПП Мустафа Найема.

Адвокат воспитательницы заявлял, что Янчик только формально назначили ответственной за противопожарную безопасность в начале 2017 года, да и она подала заявление на увольнение с 24 августа.