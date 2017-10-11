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Грановский отрицает причастность к "Трейд Коммодити" и готов помогать НАБУ

Среда, 11 октября 2017, 15:50

Нардеп от БПП Александр Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити", которая, по информации УП, фигурирует в деле о растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны.

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

"Комментарий будет очень простым: Я не имею никакого отношения к этой компании, более того, не понимаю, чем она занимается. Если надо, я готов помочь следствию разобраться в деле, но я никак не связан с деятельностью этой компании. Поэтому это вопрос не по адресу", - сказал он.

"Я с таким же успехом могу комментировать деятельность NASA или ветеринарной службы Беларуси. О них я знаю столько же, как и об этой компании", - добавил Грановский.

Как известно, детективы НАБУ и САП в среду задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Задержанных считают вероятными участниками преступления. В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити", сообщил источник УП.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Роман Романюк, Александр Шумилин, УП

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Темы: НАБУГрановскийармия
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