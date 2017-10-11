Грицак за те, щоб поїздки чиновників до Росії санкціонувало МЗС

Голова Служби безпеки України Василь Грицак виступає за те, щоб державні службовці їздили до Росії лише з дозволу Міністерства закордонних справ.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

"Як на мене, я б заборонив поїздки українським чиновникам без дозволу МЗС, підкреслюю, до Росії – в першу чергу, чиновникам, уповноваженим на виконання функцій держави", – сказав Грицак.

"Якщо є необхідність проводити якісь перемовини з мирного урегулювання на Донбасі, у нас є платформа мінська група, нормандський формат. Усі інші речі, як на мене – приватні поїздки так званих депутатів до Росії, нехай це буде пов’язано з бізнесом, з політикою, ще з чимось…", – додав він

"Я не думаю, що там приїжджають і виказують своє "фе" російській владі, яка атакує четвертий рік поспіль українців. Я думаю, що там, по-простому кажучи, зализують декому дещо... Тому я проти цього", – заявив голова СБУ.

Він також підтримує запровадження біометричного контролю на кордоні для росіян: "Я підтримую цю ініціативу президента – біометричні паспорти і все інше. Ми маємо навести лад".

"Ми коли почали аналізувати поїздки українців навіть на заробітки… На жаль, прикро, соромно: дехто у 40 років, у 50 років пішов добровольцем, а дехто в 20 років ховався на заробітках у Росії. Як для мене – це ні в які рамки не влазить", – обурився Грицак.

"Я розумію причинно-наслідковий зв’язок: людям потрібно заробляти й таке інше. Але тільки не в Росії – нехай навіть так", – заявив голова СБУ.

Як відомо, 9 жовтня депутати від БПП Андрій Немировський та Андрій Шинькович, а також позафракційний Андрій Денисенко внесли до Верховної Ради проект закону про тимчасове обмеження права українців на виїзд до Росії (№7187), який стосується державних службовців.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає, що коли Росію визнають країною-агресором, то туди доцільно буде їздити лише розвідникам і шпигунам

6 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики щодо окупованих територій на сході (№7163), який, зокрема, фіксує, що Росія є державою-агресором.

З 1 січня 2018 року має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон. Перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, – а це й Росія, – має відбуватися за біометричними паспортами, а в тих, хто таких не має, фіксуватимуть біометричні дані на кордоні.

Олена Рощенко, УП