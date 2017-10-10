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Турчинов: Їздити до країни-агресора можуть лише розвідники й шпигуни

Вівторок, 10 жовтня 2017, 14:13

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає, що їздити до Росії доцільно лише розвідникам та шпигунам.

У Києві на виставці "Зброя та безпека – 2017" на запитання, чи доцільно ухвалити законопроект, який забороняє держслужбовцям і політикам їздити до Росії, він відповів:

"Ви знаєте, коли країна буде визнана агресором, то туди можуть їздити тільки розвідники і шпигуни. Так чи ні? Коли він розвідник, ми знайдемо, як його туди переправити. Коли шпигун – я гадаю, нема чого робити, коли він виконує окремі функції"

"На превеликий жаль, у нас активно працює "п’ята колона", яка активно працює на дестабілізацію в країні, яка координується і фінансується російськими спецслужбами. У тому числі… це стосується і суто терористичних актів, які готуються в Російській Федерації спецслужбами і реалізуються на українській території", – заявив Турчинов.

"Безумовно, після визнання країни агресором – ну, їздити до країни-агресора, я вважаю, можуть тільки люди, які виконують специфічні функції", – додав секретар РНБО.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики щодо окупованих територій на сході (№7163), який, зокрема, фіксує, що Росія є державою-агресором.

До другого читання, як очікують, у ньому з’являться і положення щодо анексованого Криму.

9 жовтня депутати від БПП Андрій Немировський та Андрій Шинькович, а також позафракційний Андрій Денисенко внесли до Верховної Ради проект закону про тимчасове обмеження права українців на виїзд до Росії (№7187), який стосується державних службовців.

Як відомо, у самій Росії цілій низці держслужбовців заборонено виїжджати за кордон.

Олена Рощенко, УП, уточнено

Теми: ТурчиновРосіязаконодавстворозвідкашпигунство
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