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Головні новини дня – за 60 секунд

Четвер, 12 жовтня 2017, 21:41

Рішення ПАРЕ щодо закону про освіту, корупція в Міноборони, "Трейд Коммодіті", АТО, кібератаки, Каталонія - новини, які обговорювали 12 жовтня.

Про рішення ПАРЕ щодо закону про освіту. Рішення ПАРЄ доволі жорстко засуджує те, що Верховна рада ухвалила закон про освіту, змінивши статтю 7 (про мову освіти) без консультацій з представниками національних меншин. Асамблея також звернулася до України з проханням врахувати всі без винятку рекомендації Венеціанської комісії, а також внести відповідні зміни до закону про освіту.

Про корупцію в Міноборони. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.  

Крім того, сьогодні Солом'янський райсуд Києва обрав заступнику міністра оборони Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Про "Трейд Коммодіті". В МВС заявляють, що ТОВ "Трейд Коммодіті" використовувало схеми для виграшу у тендері по закупівлі нафтопродуктів для Нацполіції на 380 мільйонів гривень.

Про АТО. Cитуація у зоні АТО у четвер загострилася. Від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. З них 7 припало на Донецький напрямок.

Про кібератаки. Служба безпеки попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

Про Каталонію. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой пред'явив регіональній адміністрації Каталонії вимогу "знову почати поважати конституційний порядок в Іспанії", інакше автономія буде призупинена.

Теми: ПАРЄМіноборониАТО
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