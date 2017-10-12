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Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 12 октября 2017, 21:41

Решение ПАСЕ по закону об образовании, коррупция в Минобороны, "Трейд Коммодити", АТО, кибератаки, Каталония - новости, которые обсуждали 12 октября.

О решении ПАСЕ о законе об образовании. Решение ПАСЕ достаточно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения в закон об образовании.

О коррупции в Минобороны. Национальное антикоррупционное бюро сообщило еще 2 чиновникам Минобороны о подозрении в растрате государственных средств при закупке топлива.

Кроме того, сегодня Соломенский райсуд Киева избрал заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

О "Трейд Коммодити". В МВД заявляют, что ООО "Трейд Коммодити" использовало схемы для выигрыша в тендере по закупке нефтепродуктов для Нацполиции на 380 миллионов гривен.

Об АТО. Ситуация в зоне АТО в четверг обострилась. С полуночи зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций. Из них 7 пришлось на Донецкое направление.

О кибератаках. Служба безопасности предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

О Каталонии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии требование "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", иначе автономия будет приостановлена.

Темы: ПАСЕМинобороныАТО
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