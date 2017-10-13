Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сєнкевич буде домагатися перевиборів у Миколаєві

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 14:56

Олександр Сєнкевич паралельно з оскарженням рішення Миколаївської міської ради про його відставку з посади мера буде домагатися перевиборів у Миколаєві.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

Сєнкевич пояснив, що у своїй скарзі на рішення міськради він апелює і до змісту рішення, і до процедури його ухвалення, адже "воно пройшло з порушенням процедури".

Політик сказав, що на нього склали два протоколи про корупцію через те, що на першій сесії міськради він брав участь у голосуванні щодо виплат йому за рангом – але ці протоколи Центральний районний суд Миколаєва скасував 6 жовтня.

Сєнкевич зазначив, що на рішення Миколаївської міськради від 5 жовтня вплинули ще деякі документи, які він також планує оскаржити, адже його прізвище там фактично не згадується.

На запитання, чи він, як і раніше, пов’язує ситуацію зі своєю приналежністю до "Самопомочі", Сєнкевич дав зрозуміти, що ситуація комплексна, адже "міський голова обласного центру 500-тисячного міста, яке розташоване на відстані одної області від окупованих територій", може становити особливий інтерес.

Політик також заявив, що народний депутат від БПП Давид Макар'ян погрожував деяким миколаївським депутатам карними справами, проблемами з бізнесом, – і вони голосували за відставку мера.

"Думаю, що для багатьох це було сюрпризом, що вистачило голосів", – сказав він.

Сєнкевич чекатиме на рішення суду на його скаргу, але паралельно буде відбуватися підготовка до позачергових виборів у Миколаєві.

"Міська рада себе дискредитувала… 42 депутати знехтували вибором 81 тисячі миколаївців", – пояснив він.

Сєнкевич зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстровано декілька постанов про призначення позачергових виборів.

"Збираємо підписи – треба зібрати 50 тисяч… На віче під дощем було до 3 тисяч людей, вони пішли збирати підписи…", – сказав екс-мер.

"Вже на весну хотілося б отримати нові вибори. Я братиму в них участь", – додав Сєнкевич.

Як відомо, 5 жовтня на позачерговій сесії Миколаївської міськради депутати визнали незадовільною роботу міського голови Олександра Сєнкевича і достроково припинили його повноваження. Обов'язки мера покладено на Тетяну Казакову (БПП).

8 жовтня на Соборній площі міста провели віче на підтримку Сєнкевича, який очолює миколаївську міську організацію "Самопомочі".

10 жовтня голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко дорікнув Сєнкевичу, але й доручив юристам відпрацювати механізм звернення до профільного комітету парламенту з приводу розпуску міської ради Миколаєва.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Миколаївмісцева владавибориСамопоміч
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Миколаїв
"Кинджалами вдарте": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
ОВА: Запоріжжя вночі атакували дронами й ракетами, у Миколаєві впали уламки "Шахеда"
На Миколаївщині затримали інформатора, який "зливав" РФ координати військових біля ПАЕС
Останні новини
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
Усі новини...
Реклама: