Сєнкевич буде домагатися перевиборів у Миколаєві

Олександр Сєнкевич паралельно з оскарженням рішення Миколаївської міської ради про його відставку з посади мера буде домагатися перевиборів у Миколаєві.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

Сєнкевич пояснив, що у своїй скарзі на рішення міськради він апелює і до змісту рішення, і до процедури його ухвалення, адже "воно пройшло з порушенням процедури".

Політик сказав, що на нього склали два протоколи про корупцію через те, що на першій сесії міськради він брав участь у голосуванні щодо виплат йому за рангом – але ці протоколи Центральний районний суд Миколаєва скасував 6 жовтня.

Сєнкевич зазначив, що на рішення Миколаївської міськради від 5 жовтня вплинули ще деякі документи, які він також планує оскаржити, адже його прізвище там фактично не згадується.

На запитання, чи він, як і раніше, пов’язує ситуацію зі своєю приналежністю до "Самопомочі", Сєнкевич дав зрозуміти, що ситуація комплексна, адже "міський голова обласного центру 500-тисячного міста, яке розташоване на відстані одної області від окупованих територій", може становити особливий інтерес.

Політик також заявив, що народний депутат від БПП Давид Макар'ян погрожував деяким миколаївським депутатам карними справами, проблемами з бізнесом, – і вони голосували за відставку мера.

"Думаю, що для багатьох це було сюрпризом, що вистачило голосів", – сказав він.

Сєнкевич чекатиме на рішення суду на його скаргу, але паралельно буде відбуватися підготовка до позачергових виборів у Миколаєві.

"Міська рада себе дискредитувала… 42 депутати знехтували вибором 81 тисячі миколаївців", – пояснив він.

Сєнкевич зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстровано декілька постанов про призначення позачергових виборів.

"Збираємо підписи – треба зібрати 50 тисяч… На віче під дощем було до 3 тисяч людей, вони пішли збирати підписи…", – сказав екс-мер.

"Вже на весну хотілося б отримати нові вибори. Я братиму в них участь", – додав Сєнкевич.

Як відомо, 5 жовтня на позачерговій сесії Миколаївської міськради депутати визнали незадовільною роботу міського голови Олександра Сєнкевича і достроково припинили його повноваження. Обов'язки мера покладено на Тетяну Казакову (БПП).

8 жовтня на Соборній площі міста провели віче на підтримку Сєнкевича, який очолює миколаївську міську організацію "Самопомочі".

10 жовтня голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко дорікнув Сєнкевичу, але й доручив юристам відпрацювати механізм звернення до профільного комітету парламенту з приводу розпуску міської ради Миколаєва.

Олена Рощенко, УП