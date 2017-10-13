Сенкевич будет добиваться перевыборов в Николаеве

Александр Сенкевич параллельно с обжалованием решения Николаевского городского совета о его отставке с должности мэра будет добиваться перевыборов в Николаеве.



Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".



Сенкевич объяснил, что в своей жалобе на решение горсовета он апеллирует и к содержанию решения, и к процедуре его принятия, ведь "оно прошло с нарушением процедуры".



Политик сказал, что на него составили два протокола о коррупции из-за того, что на первой сессии горсовета он участвовал в голосовании о выплатах ему по рангу – но эти протоколы Центральный районный суд Николаева отменил 6 октября.



Сенкевич отметил, что на решение Николаевского горсовета от 5 октября повлияли еще некоторые документы, которые он также планирует обжаловать, так как его фамилия там фактически не упоминается.



На вопрос, по-прежнему ли он связывает ситуацию со своей принадлежностью к "Самопомочи", Сенкевич дал понять, что ситуация комплексная, ведь "мэр областного центра 500-тысячного города, который расположен на расстоянии одной области от оккупированных территорий", может представлять особый интерес.



Политик также заявил, что народный депутат от БПП Давид Макарьян угрожал некоторым николаевским депутатам уголовными делами, проблемами с бизнесом – и они голосовали за отставку мэра.



"Думаю, что для многих это было сюрпризом, что хватило голосов", – сказал он.



Сенкевич будет ждать решения суда по его жалобе, но параллельно будет идти подготовка к внеочередным выборам в Николаеве.



"Городской совет себя дискредитировала ... 42 депутата пренебрегли выбором 81 тысячи николаевцев", – пояснил он.



Сенкевич отметил, что в Верховной Раде уже зарегистрировано несколько постановлений о назначении внеочередных выборов.



"Собираем подписи – нужно собрать 50 тысяч... На вече под дождем было до 3 тысяч человек, они пошли собирать подписи...", – сказал экс-мэр.



"Уже на весну хотелось бы получить новые выборы. Я буду в них участвовать", – добавил Сенкевич.



Как известно, 5 октября на внеочередной сессии Николаевского горсовета депутаты признали неудовлетворительной работу городского главы Александра Сенкевича и досрочно прекратили его полномочия. Обязанности мэра возложены на Татьяну Казакову (БПП).



8 октября на Соборной площади города провели вече в поддержку Сенкевича, который возглавляет николаевскую городскую организацию "Самопомочи".



10 октября глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко упрекнул Сенкевича, но и поручил юристам отработать механизм обращения к комитету парламента по поводу роспуска городского совета Николаева.



Алена Рощенко, УП