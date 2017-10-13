МИД: Россия сознательно наносит вред здоровью Гриба
Министерство иностранных дел Украины считает действия России, которая проигнорировала все обращения украинской стороны и не допустила врачей к украинцу Павлу Грибу, сознательным нанесением вреда здоровью задержанного.
Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в пятницу вечером.
Украинские дипломаты выразили решительный протест в связи с очередным нарушением Российской Федерацией прав человека, игнорированием норм международного права и решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года.
"Россия проигнорировала все обращения украинской стороны в представительство МИД РФ в Краснодаре, к Уполномоченному по правам человека по Краснодарскому краю, в Управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю о допуске специалистов Министерства здравоохранения Украины к незаконно удерживаемому гражданину Украины Грибу", - сказано в заявлении.
"Министерство иностранных дел Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное нанесение вреда здоровью Гриба", - добавили в МИД.
Украинская сторона выразила высокую оценку поддержке Европейского Суда по правам человека и призвала международное сообщество, правозащитные организации осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем Грибом и усилить давление на Российскую Федерацию для его освобождения.
Как известно, 6 октября ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья до 16 октября этого года.
В связи с этим МИД Украины и Минздрав не дождавшись решения России и 11 октября отправили группу украинских врачей в Краснодар, где в СИЗО находится похищенный в Беларуси российскими спецслужбами гражданин Украины Павел Гриб.
Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.
Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.
По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.
Украинская правда