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Парламентские зарплаты могут увеличится на треть миллиарда

Суббота, 14 октября 2017, 14:46
Парламентские зарплаты могут увеличится на треть миллиарда

Бюджетные расходы на зарплаты нардепам, их помощникам и сотрудникам парламента и подведомственных организаций в 2018 году могут возрасти на 390,3 млн гривен, если проект бюджета проголосуют без изменений.

По данным проекта "Марлин", такие данные содержатся в бюджетных запросах Верховной Рады Украины на 2018 год.

Всего на работу парламента в 2018 году предусмотрены расходы на уровне 1,6 млрд гривен - на 400 млн. больше расходов текущего года.

На зарплаты депутатам и их помощникам в следующем году могут потратить 552,8 млн гривен (на 423 депутатов приходится 1692 помощника). Для работников Верховной Рады и подведомственных организаций запланировали 586,6 млн. гривен.

 
Возможные расходы на зарплаты в ВР в 2018 году, суммы указаны в тыс. грн. 

Согласно документам, возросло и количество сотрудников парламента: в следующем году их число может возрасти до 2240 человек (в прошлом - 1911 чел.).

Также планируется значительное повышение расходов на депутатские командировки - до 33,9 млн.гривен против 13,9 млн. грн., запланированных на 2017 год.

Как известно, 20 октября 2016 года Верховная Рада проголосовала за увеличение должностных окладов народных депутатов.

Панировалось, что заработная плата народного депутата составит 25 "минималок", то есть приблизительно 36 250 гривен.

31 октября спикер Верховной Рады Андий Парубий сообщил, что после консультаций с руководителями фракций отменил соответствующее повышение зарплат.

В июне 2017 года ВР изменила норму, по которой помощники нардепов недополучали четверть зарплаты.

В октябре 2017-го в парламенте зарегистрировали проект постановления, который может повысить заработные платы народным депутатам.

Украинская правда

Темы: Верховная Радазарплаты
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