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У Дерипаски заявили, що у маніпуляцій Манафорта будуть "юридичні наслідки"

Неділя, 15 жовтня 2017, 16:21
У Дерипаски заявили, що у маніпуляцій Манафорта будуть юридичні наслідки

Представник російського олігарха Олега Дерипаски заявив, що результати маніпуляцій політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта з інвестиціями Дерипаски "матимуть очевидні юридичні наслідки". 

Про це повідомляє "Інферфакс".

Раніше телеканал NBC повідомив, що Дерипаска за 10 років позичив Манафорту 60 мільйонів доларів.

На думку представника Дерипаски, при створенні сюжету NBC "бачив свою мету в тому, щоб підтримати істерію і внести свій вклад в розвиток теорії змови з боку Росії, розслідування якого заходить в глухий кут".

"Олег Дерипаска, президент "РусАлу", неодноразово заявляв, що всі його ділові контакти з будь-ким і будь-де в світі він здійснював і здійснює виключно в інтересах свого бізнесу. У спробі, яка виявилась невдалою, внести правду в цю дискусію Дерипаска сам добровільно запропонував виступити перед слідчим комітетом Конгресу", - йдеться в повідомленні представника олігарха.

Як повідомлялося, американський телеканал NBC з'ясував, що компанії, пов'язані з політтехнологом Полом Манафортом, отримували кредити від офшорних компаній близького до Кремля олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать фінансові документи, що зберігаються на Кіпрі і на Кайманових островах, загальний обсяг їх відомих ділових угод становить близько 60 мільйонів доларів США за останнє десятиліття.

Теми: Пол МанафортРосіяСША
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