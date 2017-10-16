Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидер боевиков ОРДО заявил о задержании причастных к убийству "Моторолы"

Понедельник, 16 октября 2017, 17:59

Лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил о задержании "группы лиц, подозреваемых в убийстве "Моторолы" - командира боевиков Арсена Павлова.

Об этом 16 октября сообщает онлайн-ресурс боевиков "ДАН".

Задержанных Захарченко назвал "украинской группировкой".

"Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек", - заявил Захарченко.

Как известно, 16 октября 2016 года один из командиров "ДНР" Арсен Павлов с позывным "Моторола" погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в лифте своего дома.

Позже в сети появилось видеообращение  людей, взявших на себя ответственность за убийство Моторолы. 

В ноябре в "ДНР" заявили о задержании 6 человек по делу об убийстве Моторолы, сообщив, что задержанные являются членами "украинской националистической организации Misanthropic Division". 

На оккупированном Донбассе "Моторола" возглавлял незаконное вооруженное формирование "Батальон Спарта". Также он заявлял, что "расстрелял 15 пленных" солдат украинских вооруженных сил. Amnesty International призвала расследовать казни, в которых признался Моторола.

Темы: ДНРЗахарченко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
ДНР
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Последние новости
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: