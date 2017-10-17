Парубий поручил комитету срочно взяться за неприкосновенность

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил профильному комитету безотлагательно рассмотреть два законопроекта, которые предлагают отмену неприкосновенности депутатов.

Об этом он заявил на согласительном совете во вторник.

"Я сейчас безотлагательно даю поручение комитету по вопросам правосудия рассмотреть эти законопроекты, которые внесены в Верховную Раду о снятии неприкосновенности", - заявил он.

По словам спикера, речь идет о документе №6773, внесенном 150 депутатами, и №7203 авторства президента Петра Порошенко.

Он высказал убеждение, что как только комитет даст свою оценку этим законопроектам, они сразу попадут на голосование парламента.

Парубий напомнил, что ранее в Раде был еще один проект закона №1776 об отмене иммунитета народных депутатов, а также судей. Но, пояснил глава ВР, после того, как парламент внес изменения в Конституцию и тем самым "фактически" снял неприкосновенность с судей, этот законопроект утратил свою актуальность и не больше будет рассматриваться Радой.

Как сообщалось, 17 октября Порошенко внес в ВР проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов Украины под номером 7203.

Им он предлагает изложить статью 80 Конституции следующим образом: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Законопроект 6773 зарегистрирован в Раде еще в июле.

Отмена депутатской неприкосновенности - одно из требований акции за политическую реформу, которая стартует 17 октября по всей Украине.

Как известно, в Украине действует практически полная депутатская неприкосновенность - народный депутат без согласия Верховной Рады не может быть задержан, арестован или привлечен к уголовной ответственности за любые преступления. Процедура предоставления согласия сложная и длительная, что позволяет избежать наказания.

Евгений Кизилов, УП