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Антикоррупционеры обещают блокировать трибуну Рады

Вторник, 17 октября 2017, 12:15

Инициаторы акции под Верховной Радой обещают блокировать трибуну парламента.

Об этом со сцены объявила депутат фракции БПП Светлана Залищук.

"В 13 часов начнется пленарное заседание. Стоим. Наши депутаты будут блокировать трибуну парламента, пока наши требования не будут услышаны", – заявила Залищук.

Перед тем она осудила инициативу президента Петра Порошенко отменить неприкосновенность депутатов с 2020 года.

"Это его сигнал соратникам, которые являются клиентами НАБУ: друзья, дела будут, но с вас неприкосновенность не снимут, и суда не будет", – возмутилась Залищук.

О ходе событий под Радой 17 октября 2017 года читайте здесь: "Митинг за большую политическую реформу. Хроника событий"

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

За порядком следит 3,5 тысячи правоохранителей.

По словам директора Департамента коммуникации МВД Артема Шевченко, такие серьезные меры безопасности вызваны событиями 31 августа 2015 года, когда от гранаты погибли 4 гвардейца-срочника.

Группа народных депутатов заблокировала работу согласительного совета парламента 17 октября, из-за чего спикер Андрей Парубий закрыл заседание.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

Роман Романюк, УП

Темы: акцииВерховная РадаКиев
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