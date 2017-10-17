Саакашвілі під Радою закликав Порошенка піти у відставку

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі порадив президенту України Петру Порошенку піти у відставку.

Про це він заявив на мітингу під стінами Верховної Ради у вівторок.

"Якщо до кінця дня ці люди не приймуть жодного рішення на благо народу, то ми повинні подумати про наступні наші вимоги... Поки є Порошенко – немає прогресу, немає боротьби з корупцією. Поки є Порошенко - будуть злидні! Поки є Порошенко буде еміграція", - сказав він.

фото: роман Кравець

фото: Роман кравець

"Якщо Порошенко не почує сьогодні вас, то нам всім треба буде переміститися до іншого місця. Я закликаю киян після роботи приєднатися до нас сюди. Якщо не буде жодних рішень на благо народу, Порошенку треба подумати, щоб піти зі своєї посади. У нього ще є час! Це не мій ультиматум, це моя порада", - додав він.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликано подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту 17 жовтня, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Про перебіг подій під Радою 17 жовтня 2017 року читайте тут: "Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій"

Роман Кравець, УП