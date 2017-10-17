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Саакашвили под Радой призвал Порошенко уйти в отставку

Вторник, 17 октября 2017, 12:58

Экс-президент Грузии Саакашвили посоветовал президенту Украины Петру Порошенко уйти в отставку.

Об этом он заявил на митинге под стенами Верховной Рады во вторник.

"Если до конца дня эти люди не примут никакого решения на благо народа, то мы должны подумать о следующих наших требованиях... Пока есть Порошенко – нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко - будут нищета! Пока есть Порошенко будет эмиграция", - сказал он.

"Если Порошенко не услышит сегодня вас, то нам всем предстоит переместиться в другое место. Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам сюда. Если не будет никаких решений на благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своего поста. У него еще есть время! это не мой ультиматум, это мой совет", - добавил он.

 
фото: роман кравец
 
фото: Роман Кравец

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

За порядком следит 3,5 тысячи правоохранителей.

По словам директора Департамента коммуникации МВД Артема Шевченко, такие серьезные меры безопасности вызваны событиями 31 августа 2015, когда от гранаты погибли 4 гвардейцы-срочники.

Группа народных депутатов заблокировала работу согласительного совета парламента 17 октября, из-за чего спикер Андрей Парубий закрыл заседание.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

О ходе событий под Радой 17 октября 2017 читайте здесь: "Митинг за большую политическую реформу. Хроника событий"

Роман Кравец, УП

Темы: СаакашвилиПорошенкопрезидентВерховная Рада
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