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Парубій розпустив нардепів до середи

Вівторок, 17 жовтня 2017, 18:19

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив засідання Верховної Ради 17 жовтня закритим.

Про це він оголосив із президії.

"Завтра о 10 ранку запрошую всіх до зали. Ми продовжимо нашу роботу. Розпочнемо розгляд із 254 поправки (до законопроекту про медичну реформу –ред", – сказав він.

Фракція "Самопомочі" вносила пропозицію роботи вночі без перерви до розгляду всі правок і голосування за медреформу, щоб у середу почати день із розгляду законопроектів так званої великої виборчої реформи: скасування депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Парубій, в свою чергу, зазначив, що не може поставити це на голосування, пославшись на те, що час, відведений регламентом для засідання, вичерпано.

"18.15 – час вичерпаний, я не можу продовжити сесію", – сказав він.

Про перебіг подій під Радою 17 жовтня 2017 року читайте тут: "Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій"

Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стояла в порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради. 

Водночас народні депутати не підтримали це рішення. Після консультації із головами фракцій Парубій оголосив, що 2 законопроекти про зняття депутатської недоторканності внесені у порядок денний четверга.

На думку спікера, після позитивного рішення щодо питання недоторканності народні депутати перейдуть до виборчої реформи.

По обіді бійці колишнього батальйону "Донбас" вишикувалися з відібраними у співробітників поліції щитами між будівлями Верховної Ради і вулицею Грушевського, 14.

О 16-тій Верховну Раду оточили чоловіки з нашивками батальйону "Донбас", "Азова" та інші, нацгвардійці одягли шоломи, почалися бійки, застосували газ.

Учасники акції під час конфлікту з правоохоронцями зламали рамку металошукача на вулиці Грушевського біля Кабміну і зламали паркан.

В результаті інциденту постраждало четверо осіб. Один поліцейський, який в даний час госпіталізований і ще троє цивільних. Їм надали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

Станом на 18.22 годину затриманих через сутички на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради не було.

Представники "Руху нових сил" принесли близько 20 нових наметів, які вони мають намір встановити в Маріїнському парку біля будівлі парламенту.

Кілька наметів вже стоять під Верховною Радою.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Радаакції
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