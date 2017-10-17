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Затриманих через сутички на Грушевського немає

Вівторок, 17 жовтня 2017, 18:22

Станом на 18.22 годину немає затриманих через сутички на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника Національної поліції Ярослава Тракала.

"На даний момент затриманих у зв'язку з цим інцидентом немає. Поліція документує факт того, що відбулося, після чого, цьому нададуть правову оцінку", - сказав він.

За його словами, в результаті інциденту постраждало четверо осіб. Один поліцейський, який в даний час госпіталізований і ще троє цивільних. Їм надали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

Про перебіг подій під Радою 17 жовтня 2017 року читайте тут: "Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій"

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих в результаті сутичок.

Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради. 

По обіді бійці колишнього батальйону "Донбас" вишикувалися з відібраними у співробітників поліції щитами між будівлями Верховної Ради і вулицею Грушевського, 14. Вони відібрали у правоохоронців приблизно 30 щитів.

На даний час обстановка спокійна, все, що відбувається фіксують на мобільні телефони велика кількість людей.

Представники "Руху нових сил" принесли близько 20 нових наметів, які вони мають намір встановити в Маріїнському парку біля будівлі парламенту.

Кілька наметів вже стоять під Верховною радою.

Українська правда

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Теми: Верховна Радамітингиакції
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