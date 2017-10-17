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НАБУ створить окремий підрозділ по корупції в Міноборони

Вівторок, 17 жовтня 2017, 18:22

У Національному антикорупційному бюро України буде створено спеціальний підрозділ, детективи якого будуть розслідувати факти корупції в Міністерстві оборони.

Про це повідомляє "УНІАН", посилаючись на слова директора НАБУ Артема Ситника.

Ситник зазначив, що, крім справи про корупційні схеми в оборонному відомстві за участю заступника міністра та інших вищих посадових осіб, по Міноборони у НАБУ вже є інші справи

"Ми зараз завершили комплектування підрозділу детективів, і у нас буде окремий сектор, який буде займатися саме Міноборони. Це величезний бюджет, найбільший бюджет у державі, і тому без нашої уваги там не обійдеться", - сказав він.

Ситник додав, що справа про корупційні схеми в Міноборони розслідувалася тривалий час.

"Прокуратура повністю погодилася з усіма доводами детективів, погодила підозри, і зараз ми маємо цей результат", - зазначив він.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для МОУ.  Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.  

Українська правда

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Теми: НАБУСитникМінобороникорупція
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